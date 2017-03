Anderlecht met aanvallend elftal in Europa League, ex-Rode Duivel start bij tegenstander

Dennis Appiah, Nicolae Stanciu en Sofiane Hanni starten donderdag (19u) in de basiself van Anderlecht in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League voetbal op het veld van het Cypriotische APOEL Nicosia. Dat blijkt uit de ploegopstellingen van beide teams. Bij de thuisploeg krijgt oude bekende Igor De Camargo een basisplaats.

In doel kiest coach René Weiler zoals verwacht voor Ruben, de Spanjaard krijgt het kwartet Najar/Spajic/Nuytinck/Appiah voor zich. Op het middenveld krijgen Dendoncker, kersverse papa Tielemans en recordaankoop Stanciu een basisplek, ook Hanni, Chipciu en topschutter Teodorczyk mogen starten in het GSP Stadion.

Twee weken geleden slaagde Anderlecht in Sint-Petersburg er slechts op het nippertje in kwalificatie voor de achtste finales af te dwingen. Na een 2-0 overwinning in het Constant Vanden Stockstadion stond paars-wit na negentig minuten voetballen in Rusland met 3-0 in het krijt. De Zweedse spits Thelin zorgde in de toegevoegde tijd echter alsnog voor de 3-1, waardoor Anderlecht in de trommel voor de laatste zestien mocht.

Met het Cypriotische APOEL kwam een - op papier - haalbare kaart uit de bus. Al mag het team van De Camargo en reservedoelman Urko Pardo niet onderschat worden. De Cyprioten sloten in de groepsfase als winnaar poule B af en schakelden in de zestiende finales verrassend Athletic Bilbao uit.

Later op de avond (21u05) komen er met AA Gent en Racing Genk nog twee Belgische teams in actie bij de laatste zestien, zij nemen het zoals bekend tegen mekaar op, de heenmatch wordt in de Ghelamco Arena gespeeld. Het gebeurde in het verleden nog maar één keer dat twee Belgische teams tegen elkaar werden uitgeloot in een Europese competitie. Dat waren KV Mechelen en Anderlecht in het seizoen 1988-1989 in de achtste finales van Europacup II, KV Mechelen trok toen aan het langste eind.