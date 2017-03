Deze schattige piercing is een trend op Instagram

Zoek op Instagram naar de hashtag ‘heartilage’ en je krijgt foto’s te zien van hippe dames met een piercing door de bovenkant van hun oor. Denk niet zomaar aan een ringetje: een sieraad - of meer - in de vorm van een hartje is de online trend van het moment.

De Engelstalige term is een samentrekking van de woorden ‘heart’ en ‘cartilage’, die vertaald ‘hart’ en ‘kraakbeen’ betekenen. Je schuift dus letterlijk een hartvormig juweeltje door het gekrulde randje kraakbeen aan de bovenkant van je oor.



Een bericht gedeeld door Rikki Goodwin (@harleyquinnpiercing) op 28 Feb 2014 om 11:01 PST



Robbie Williams, niet de zanger maar de zaakvoerder van West 4 Tattoo in New York, heeft de piercing bedacht. Hij verwijdert simpelweg de kraal van een standaard ringetje en buigt het in de vorm van een hartje. Sinds hij een foto van de schattige piercing deelde, duiken veel foto’s op van dames met een hartje in hun oor.



Een bericht gedeeld door Robbie Milian. (@nyc.piercing) op 8 Mrt 2017 om 9:34 PST