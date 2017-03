Smalle heupen en een platte buik in slechts enkele seconden? Het kan met dit trucje

Vergeet uren zwoegen in de sportschool voor een strak lichaam: je houding doet ook al veel. Deze dames bewijzen op Instagram dat je slechts enkele seconden tijd nodig hebt om je heupen smaller en je buik platter te doen ogen.

Achter de vele compilatiefoto’s van personal trainers en fitnessblogsters schuilt aar één belangrijke boodschap: de foto van strakke lichamen die je ziet op sociale media zijn verraderlijk, dus spiegel je er niet aan. Vrouwen en mannen nemen vaak een (onnatuurlijke) houding aan die hun voorkomen optisch verandert. Bovendien speelt belichting een grote rol in de manier waarop een kiekje van hun lichaam overkomt.

Dit trucje wordt veel toegepast: poseren op de toppen van je tenen met een kromme rug en het achterwerk lichtjes naar achter. Deze blogsters tonen het contrast tussen hun lichaam in een ontspannen houding en geposeerd.

Saggysara

"Onthoud gewoon dat cijfers niet bepalen wie je bent. Voedsel moet ons lichaam energie geven en mag ons geen zorgen baren"



Anna Victoria

"Ik wil dat jullie weten dat rolletjes hebben wanneer je neerzit niets is om te haten of om beschaamd voor te zijn.Je buik hoeft niet volledig plat te zijn om gezond te zijn of om jezelf graag te zien."



Milly Smith

“Ik hou ervan om zulke foto’s te maken. Het helpt me om negatieve gedachten te relativeren. Vergelijk niet, leef gewoon voor jezelf. Er is niemand op deze planeet die er exact hetzelfde uitziet en dat is fantastisch. De wereld heeft geen behoefte aan nog een kopie, hij heeft jou nodig. We zijn het waard”,



Ashlie Molstad

“Zelfde meisje, ander standpunt. Als ik mezelf toon hoe ik op een professionele manier poseer, dan wil ik jullie ook de minder flatterende kant van mezelf laten zien."



Emily Skye

"Een goede houding maakt het verschil! Je voelt je niet alleen beter, je komt ook zelfverzekerder over."



Jess Newly

"Ik wilde altijd al een thigh gap, maar ik leerde om van mijn benen te houden zoals ze zijn. Ze zijn een symbool van mijn kracht."

Ashley James

"We kunnen ons allemaal mooi of lelijk voelen op foto's en dat is afhankelijk van de het camerastandpunt, je houding en de belichting. Ik illustreer het met deze twee beelden, die twee seconden na elkaar werden gemaakt."



Sophie Kay

"Als personal trainer en fitness blogger zie en voel ik dat veel vrouwen onder druk staan om er op die bepaalde manier uit te zien, en dat kan als erg stresserend worden ervaren. De wereld van perfecte wasbordjes, lange benen en zweetvrije gezichten op Instagram toont een beeld van sporten dat leuk en gemakkelijk is. Begrijp me niet verkeerd: sporten ís leuk, maar het kan ook vermoeiend en zwaar zijn. Plus: heus niemand ziet er goed uit in de sportzaal."



Madalin Giorgetta

"Ik lijk niet op de rechtse foto in het dagelijkse leven, want wie staat dag in, dag uit op die manier? Er is ook niets mis om jezelf vanuit de meest flatterende hoek te laten zien. Beide kiekjes zijn menselijk."