Vrachtwagen rijdt door de ramen van BV-kapper

Het was even schrikken voor de klanten in de Antwerpse vestiging van kapsalon Clientology. Een volgeladen vrachtwagen reed er door de ramen van de zaak. “Ze zijn helemaal naar de vaantjes”, zegt zaakvoerder BV-kapper Jochen Vanhoudt.

Het ongeval gebeurde om 11 u 45 deze voormiddag. Op dat moment zat het kapsalon vol. “Het personeel en de klanten zijn enorm geschrokken”, als dus Jochen die op het moment van de feiten in het Gentse salon aanwezig was. “In de Henri van Heurckstraat naast ons pand, dat een geklasseerd gebouw is, ligt een grote werf. Het straatje is eigenlijk te smal om grote vrachtwagens te ontvangen. Bovendien staat het op de hoek vol verkeersborden waardoor de voertuigen moeilijk kunnen manoeuvreren. Als de trucks van de andere kant zouden mogen komen, zou het probleem misschien opgelost zijn. Maar het is een eenrichtingsweg.”





Niet de eerste keer

Jochen voegt eraan toe dat het niet de eerste keer is dat er schade is aan zijn salon. “Het is de derde keer op amper twee maanden tijd dat ze in mijn etalage rijden. De vorige keren waren er enkel klein raampjes uit. Die kwamen ze normaal gezien volgende week maken en net nu rijden ze alles eruit. De ramen zijn van kristalglas en het metaal ertussen is volledig verwrongen. Gelukkig zijn de antieken houten bakken erachter niet beschadigd. Onze verzekeringsmaatschappij is al met drie partijen aan het onderhandelen de schade te herstellen”, klinkt het ontzet.

“Morgen heb ik een belangrijk evenement in het Antwerpse salon omdat er een nieuw product wordt gelanceerd. Als er foto’s van de buitenkant van de zaak worden gemaakt, zal er een helaas houten plank te zien zijn. Ze komen het raam straks immers dichttimmeren”, zegt hij. Jochen plaatste enkele foto’s van het incident op zijn Facebookpagina en is niet te spreken over de reactie van de vrachtwagenchauffeur. “Hij stond gewoon te lachen. De miserie van de een, is blijkbaar plezierig voor een ander.”