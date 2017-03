Vrachtwagen verliest lading: urenlang zware hinder op E313

Op de E313 op het knooppunt Antwerpen-Oost vanuit Hasselt richting Gent heeft een vrachtwagen donderdagmiddag zijn lading verloren. Daardoor was de rechterrijstrook een tijdlang versperd en was de verkeershinder groot op de E313 richting Antwerpen en op de Ring.

De truckchauffeur met een lading van de Oostenrijkse kruidenlimonade Almdudler wilde rond 14.15 uur de bocht van het knooppunt nemen, maar er vielen tientallen bakken met de drank uit het voertuig.

Door het ladingsverlies was de rechterrijstrook meer dan twee uur versperd waardoor het lang aanschuiven was op de E313 richting Antwerpen. Rond 18.45 uur was de hinder er nog altijd niet achter de rug.

Ook op de Antwerpse Ring was het donderdagavond erg druk, niet alleen door het ladingverlies maar ook door verschillende kleine ongevallen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde het verkeer van Hasselt naar Gent en omgekeerd tot laat in de avondspits aan om via Brussel te rijden.