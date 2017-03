Opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel viert dertigste verjaardag

Antwerpen - Payoke, het Antwerps opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel, viert vrijdag zijn dertigste verjaardag met een viering in Antwerpen. Onder anderen minister van Justitie Koen Geens en voorzitter van Eurojust Michèle Coninsc zullen er het woord nemen. Dat maakt Payoke donderdag bekend.

Payoke ging in 1987 van start aan de keukentafel van oprichtster Patsy Sörensen in Antwerpen. Het centrum kwam volop in de schijnwerpers in 1992 na de publicatie van het boek “Ze zijn zo lief, meneer” van journalist Chris de Stoop. De Koning Boudewijn, gechoqueerd door de internationale mensenhandel met het oog op prostitutie die beschreven staat in het boek, bracht zelfs een bezoek aan Payoke. Sindsdien stond Payoke in meer dan zeventig landen de lokale autoriteiten en organisaties bij om opvangtehuizen op te richten en adviseerde ze er wetgevers om gepaste wetgeving op te stellen.

“Het ‘Belgisch model’ is een internationaal ijkpunt wat betreft een performante samenwerking tussen politie, justitie, de Dienst Vreemdelingenzaken en gespecialiseerde shelters”, zegt Payoke in een persbericht, dat zich tot “een van de belangrijkste exporteurs van België” ontpopte. “Dankzij dit model krijgen slachtoffers een statutaire bescherming en kunnen criminele organisaties die mensen verhandelen sneller gedetecteerd en vervolgd worden. En ‘The Payoke Way’ is een internationale standaard voor het oprichten van shelters.”

Voor de viering van dertig jaar Payoke vindt vrijdag om 14 uur dus een viering plaats in het Koninklijk Atheneum Antwerpen. Naast justitieminister Koen Geens en hoofd van Eurojust Michèle Coninsc zullen ook de Oost-Vlaamse parketmagistrate Ann Lukowiak, Antwerps schepen Fons Duchateau en UN Goodwill-ambassadeur Ozark Henry er het woord nemen.