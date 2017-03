“Ben Affleck en Jennifer Garner geven huwelijk nog een kans”

De Amerikaanse acteur Ben Affleck (44) en zijn vrouw actrice Jennifer Garner (44) gaan dan toch niet scheiden. In de zomer van 2015 kondigden aan dat ze elk hun eigen weg zouden gaan, maar dat lijkt niet door te gaan. Dat schrijft entertainmentsite People.

Anderhalf jaar geleden maakte het Hollywoodkoppel in juli, amper één dag na hun tiende huwelijksverjaardag, bekend dat ze zouden scheiden. Het gerucht deed de ronde dat de ‘Batman’-acteur iets had met de nanny, Christine Ouzounian. Garner vroeg de scheiding aan, maar naar verluidt wil de brunette dat nu niet meer.

Ondanks de moeilijke periode bleven Ben en Jennifer, kortweg Bennifer, wel met elkaar optrekken. Ze gingen met hun gezin op vakantie naar de Bahama’s en bleven op hetzelfde domein wonen, weliswaar in aparte huizen. Bijna twee jaar na de huwelijksperikelen lijkt een scheiding verderaf dan ooit.

“Ze heeft de aanvraag ingetrokken. De twee willen hun huwelijk redden”, zegt een bron. “Ze houden van elkaar en van hun kinderen. De kinderen houden op hun beurt enorm van hun ouders”, klinkt het. Het acteurskoppel is de laatste weken weer heel vaak samen te zien en organiseerden de dag na de Oscars een verjaardagsfeestje voor hun jongste telg Samuel (5). Ben en Jennifer, die elkaar in 2003 leerden kennen op filmset van ‘Daredevil’ en twee jaar later trouwden, heeft nog twee dochters: Violet (11) en Seraphina (7).