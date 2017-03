Scholieren slaan buschauffeur in elkaar

Heusden-Zolder - In Heusden-Zolder is deze ochtend om iets voor acht uur een buschauffeur van De Lijn in elkaar geslagen door enkele scholieren. Het geval van agressie deed zich voor aan de halte van het Sint-Franciscuscollege in Heusden.

De chauffeur werd aangevallen door enkele minderjarige jongeren, die de man zwaar toetakelden. De man raakte ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Een aantal jongeren zijn door de politie meegenomen voor verhoor. “Het klopt dat er een geval van agressie heeft plaatsgevonden aan de halte voor het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder”, zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn. “De chauffeur is gewond geraakt, maar over de aard van die verwondingen kan ik nog niets kwijt.”

De Lijn gaat de camerabeelden vanop de bus onderzoeken.