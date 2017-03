Demir: "Structuurfouten in software zijn onaanvaardbaar"

In het nieuwe computersysteem voor steunaanvragen voor personen met een handicap zitten structuurfouten, zegt de bevoegde staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA). "Dat is onaanvaardbaar." Ze heeft het betrokken ICT-bedrijf in gebreke gesteld.

De uitrol van de nieuwe software van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid zorgt voor grote problemen. Gehandicapten lopen toelages mis en parkeerkaarten raken niet tijdig verlengd omdat het onmogelijk blijkt om de juiste informatie in te geven.

Staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir slaat nu een heel andere toon aan dan haar voorgangster en partijgenoot Elke Sleurs, die vorige maand in De Standaard zei dat de dienst "door de zure appel" moest bijten. Nadat Sleurs alles wou inzetten als Gents fractieleider en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, volgde Demir haar op.

De nieuwe staatssecretaris heeft een stappenplan opgemaakt in de zoektocht naar beterschap, maar ze heeft ook de ICT-consultant Capgemini in gebreke gesteld. "Dat een systeem kinderziektes heeft, kan ik begrijpen. Maar hier zitten echt wel structuurfouten in", aldus de N-VA-politica in het Radio 1-programma De Ochtend. "Capgemini heeft laten weten dat ze er specialisten van IBM op gaan zetten."

Er komt ook een opleiding voor de ambtenaren die met het systeem moeten werken. Het kostte overigens twee keer zo veel als aangekondigd: geen zeven maar veertien miljoen euro.

Mankracht

De dienst haalde de jongste weken meermaals het nieuws met zaken die mislopen. Behalve met ingewikkelde computerproblemen kampt het personeel ook met een gebrek aan mankracht, grotendeels het gevolg van opeenvolgende besparingen en de zesde staatshervorming, die een deel van de ambtenaren naar de deelstaten stuurde.

Eind vorige maand trokken ook de vijf ziekenfondsen nog samen aan de alarmbel over de gebrekkige dienstverlening. Midden september bleek al dat de dienst sinds begin 2016 een miljoen gemiste oproepen had opgestapeld. In reactie op een stakingsaanzegging vorige maand meldde de dienst zelf dat de telefoon niet meer wordt opgenomen.

"Uiteraard moet daar ook iets aan gebeuren", aldus nog Demir. "Maar op dit moment is het prioritair dat de tegemoetkomingen worden betaald."