Proefproject: verzamel spullen voor Kringwinkel in BEST-zak

Mechelen - In de Mechelse binnenstad en de stationsbuurt wordt begonnen met de ophaling van de gele BEST-zakken. Dankzij deze zakken krijgen herbruikbare spullen zoals boeken, elektronica en speelgoed een tweede leven in de Kringwinkel. De zakken worden twee keer per jaar opgehaald.

De BEST-zak is al een succes in Londerzeel en Zemst. Daarom willen Kringwinkel Ecoso, Recupel en Ivarem ook in de Mechelse binnenstad en in de stationsbuurt met het initiatief van start gaan, een voor de regio Mechelen totaal nieuw initiatief.

“De resultaten van de inzameling van de BEST-zakken in onze Vlaams-Brabantse buurgemeenten waren positief. Daarom stapt Ivarem mee in het project. We zijn steeds op zoek naar manieren om herbruikbare spullen, zoals boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel, uit het restafval te houden. Het gaat om een proefproject in het werkgebied van Kringwinkels Ecoso en Televil”, vertelt Rita Van den Bossche, voorzitter van Ivarem.

Gele zak in brievenbus

In Mechelen krijgen de inwoners van de binnenstad en stationsbuurt de komende dagen een gele BEST-zak in hun brievenbus. Zo weten de bewoners meteen dat ze in de proefzone zitten. In de zakken kunnen ze oude kleding, een afgedankte wekkerradio of wat herbruikbaar speelgoed dat in de kast of op zolder wat stof ligt te vergaren, deponeren. De herbruikbare afdankertjes kunnen de bewoners in een BEST-zak achterlaten aan de voordeur.

Voorlopig blijft het project beperkt tot de binnenstad in Mechelen en de straten rond het centraal station. Eventueel wordt het later uitgebreid tot het volledige grondgebied.