Raymond De Witte, materiaalman: “Ik voel de zenuwen in mijn buik”

Materiaalman Raymond De Witte was er gisteren nog altijd niet goed van dat er een hoop truitjes waren gestolen na de match van zondag tegen Roeselare. Maar gisteren was bijna alles weer terecht en kon hij volop beginnen wassen en alles voorbereiden voor zaterdag. “Ik voel de zenuwen in m’n buik”, zegt de altijd vrolijke De Witte. “Het is al een paar keer misgelopen en dat doet toch iets met een mens. Maar goed, ik denk dat we in Roeselare scoren en dan is het binnen, hé.” Voor De Witte is Antwerp een familiegebeuren. Zijn vrouw staat achter de toog van het themacafé en zijn schoonzoon Chris helpt hem als materiaalman. “Mijn vader, grootvader, nonkels,... Allemaal waren ze voor Antwerp. Ik ben eigenlijk geboren met een rood-witte pamper, alleen bestonden de pampers toen nog niet (lacht).”