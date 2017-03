Frank Verhaegen, ploegafgevaardigde: “Twaalf plus één jaar hunkering”

Frank Verhaegen is al sinds 2005 ploegafgevaardigde, eerst bij de beloften, later bij de eerste ploeg. Maar ook de 25 jaar voordien was hij al aangesloten bij de club als bondsofficial. “Wij hunkeren al twaalf plus één jaar (dertien wil hij niet uitspreken, want dat is het stamnummer van Beerschot, red.) naar eerste klasse. Iedereen wil terug naar het hoogste niveau. Ik zeg niet dat matchen tegen Tubeke en Union niet interessant zijn, maar Anderlecht en Standard zijn toch een pak interessanter.”