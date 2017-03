Charlie Magazine brengt ode aan de vrouw in Bagger

Antwerpen - Onder het motto F*ck Fake zet Charlie Magazine in op echte verhalen en realistische rolmodellen. Dat het magazine de Internationale Vrouwendag hoog in het vaandel draagt, mag dus niet verbazen. Daarom zet het Charlie-team de revolutie nog enkele dagen verder met een weekend vol feest, gedragen door een bende kick-ass ladies.

Voor zijn Grrlfest slaat Charlie Magazine de handen in elkaar met Bagger. “En daar zijn we erg blij om. Initiatieven rond de Internationale Vrouwendag worden vaak geassocieerd met suffig en soft. Wij wilden iets stoers doen en daarom is een samenwerking met Bagger zo leuk. Deze plek heeft allesbehalve een girly reputatie. En dat komt goed uit, want vrouwen zijn namelijk niet enkel te vinden voor cava en cupcakes. Al is daar natuurlijk niets mis mee, maar wij willen soms ook gewoon met een frisse pint dansen tot het ochtend wordt”, lacht Louise Vanderputte van Charlie Magazine.

Staking

Het magazine maakte woensdag op vrouwendag zelf een sterk inhoudelijk statement. Het was ook International Women’s Strike Day, en door mee te staken, protesteerde Charlie Magazine tegen sociaal, politiek en verbaal geweld tegen vrouwen. Komend weekend mag het iets luchtiger. “Vrijdag, zaterdag en zondag willen we gewoon doen in plaats van erover te praten. We willen dat Grrlfest een evenement wordt met een positieve, inclusieve insteek. We vertrekken hier niet vanuit het idee ‘tegen’ iets te zijn maar bieden gewoon een podium aan een hele bende sterke madammen.”

Enkel sterke madammen trouwens, want geen greintje man prijkt er op de affiche. “Het was totaal niet moeilijk om het hele weekend te vullen met coole grieten die iets te vertellen hebben. Net zoals in ons magazine zijn we overigens niet op zoek gegaan naar de usual suspects, naar voor de hand liggende namen. Heel wat vrouwen beseffen zelf niet dat hun verhaal inspireert. Ook zij krijgen hier een podium.”

En dat zijn onder meer slam poet Samira Saleh, zangeres en auteur Cornelia Van Lierop, en breakdance-talent en stand-upcomédienne Soe Nsuki.

Grrlfest vindt zowel in de namiddag, ’s avonds als ’s nachts plaats. Vanaf 22u worden praatjes geruimd voor plaatjes. En ook die zullen gedraaid worden door vrouwelijk geweld. “Vrijdagavond zal er vooral hiphop, funk, r&b en trap gedraaid worden door dj’s Ghetto Titties, Honey Duuzend en #Blackgolddigger. Zaterdagavond draaien Venus in Cancer en Nixie een avondje in Bagger-stijl.”

Met Grrlfest wil de Charlie-redactie haar lezers samenbrengen op een laagdrempelige, kleinschalige manier. “Dit moet een feest van herkenning worden in een warme sfeer, waar er echt geluisterd wordt naar elkaars verhaal.”

Mannen welkom

En voor alle duidelijkheid: iedereen is welkom in Bagger. Niet enkel vrouwen. “Naar onze feestjes komen doorgaans trouwens heel wat mannen, gewoon omdat er dan ook heel veel toffe vrouwen rondlopen”, lacht Vanderputte.

En zo maakt Charlie ook dit weekend toch een statement. “Door het huidige klimaat, met onder meer Donald Trump, heeft iedereen wat extra peper in zijn gat gekregen om een verschil te willen maken. Wij ook. En daarnaast hebben we gewoon veel zin in een goed feestje.”

Grrlfest, 10-12 maart in Bagger, Kattendijkdok Oostkaai 22a. Vrijdag vanaf 22u, zaterdag vanaf 15u en zondag vanaf 14u. 8 euro voor een dag, 15 euro voor het hele weekend.