Alcohol in het spel in bijna kwart van ongevallen met spookrijders

Brussel - In bijna een kwart (23 pct) van de ongevallen met spookrijders was de dader onder invloed van alcohol op het moment van het ongeval. Dat is bijna 2,5 meer dan bij alle letselongevallen op autosnelwegen samen (10 pct). Dat stelt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) in een nieuwe analyse. Bijna vier op de tien (38 pct) ongevallen met spookrijders doen zich ‘s nachts voor.

Elk jaar gebeuren er gemiddeld zo’n 15 ongevallen met een spookrijder op de autosnelweg. Die zitten mooi gespreid over het hele jaar, maar het risico blijkt het hoogst in maart: 11 procent van de ongevallen doet zich dan voor.

Ongevallen met een spookrijder vertegenwoordigen slechts 0,4 pct van alle letselongevallen op de snelwegen, maar toch zijn ze verantwoordelijk voor 3,7 pct van alle verkeersdoden op de snelwegen. De ernst van de ongevallen met een spookrijder is tien keer groter dan de gemiddelde ernst van alle letselongevallen op een autosnelweg. In één ongeval op zes sterft de bestuurder.

Alcohol, drugs en/of geneesmiddelen liggen vaak aan de basis, maar regelmatig spelen ook onoplettendheid of verstrooidheid een rol. Daarnaast zijn er de bestuurders die opzettelijk tegen de richting in rijden. Ze doen dat voor de kick, voor een weddenschap of om zelfmoord te plegen.

Meer dan één spookrijder op vijf (21 pct) die betrokken geraakt bij een ongeval, is ouder dan 65. Senioren zijn nochtans slechts betrokken bij 4 pct van alle letselongevallen. In absolute cijfers zijn de meeste spookrijders (44 pct) tussen de 25 en 44 jaar.

De voorbije tien jaar vielen 327 slachtoffers in 143 ongevallen waarbij een spookrijder betrokken was: 45 personen kwamen om, 282 raakten gewond.