Nekka-Nacht neemt sabbatjaar na wegvallen van partners

De Nieuwe Snaar op de Nekka-Nacht in 2014. Foto: BELGA

Nekka-Nacht, het jaarlijkse feest van de Nederlandstalige muziek in de Antwerpse Lotto Arena, krijgt voorlopig geen 24ste editie. Dat heeft de organisatie beslist na het wegvallen van “een belangrijke financiële en een belangrijke mediapartner”. Nekka-Nacht neemt een “sabbatjaar” en hoopt in 2018 - wanneer het festival 25 jaar zal bestaan - terug te keren met een vernieuwde invulling.

Nekka-Nacht organiseert traditioneel in april een concertavond rond één centrale artiest. Die treedt zelf op en mag ook vrienden en collega’s uitnodigen die eigen nummers en interpretaties van liedjes van de centrale gast brengen. Tot enkele jaren geleden vond het festival plaats in het Antwerpse Sportpaleis, sinds 2015 in de kleinere Lotto Arena.

Door de jaren heen werden onder meer Boudewijn De Groot, Raymond van het Groenewoud, Bart Peeters, De Nieuwe Snaar en Willem Vermandere een of meerdere keren in de bloemetjes gezet. De editie van 2016 was een ode aan de Nederlandse cabaretier Toon Hermans, die dat jaar 100 jaar oud zou zijn geworden.

Vzw blijft gewoon bestaan

“Door het wegvallen van een belangrijke financiële en een belangrijke mediapartner werd het financiële risico voor de vereniging te groot en is uiteindelijk bewust gekozen voor een sabbatjaar”, laat de organisatie woensdagavond weten aan Belga. ‘Een motorisch moment ook om de Nekka-Nacht vernieuwend in te vullen en een nieuwe haalbare weg voor de toekomst uit te tekenen.’

De vzw Nekka blijft intussen gewoon bestaan en zet zich dit jaar nog wel in voor de tiende editie van de Nekka-wedstrijd, een concours voor Nederlandstalig muziektalent. Verder helpt Nekka onder meer Nederlandstalig te programmeren op de festivals Dranouter en Sinksen Kortrijk, en komt er op 3 oktober ook een nieuwe editie van Houden Van Griffelrock.