Barst in huwelijk tussen Dries Mertens en Katrin Kerkhofs

Er zit een barst in het sprookjeshuwelijk van Dries Mertens (29) en vrouw Katrin Kerkhofs (28). Dat wordt bevestigd door de entourage van de Rode Duivel.

Een simpel hartje, gevormd met duimen en wijsvingers: al jaren viert Mertens zijn goals op die manier, als boodschap aan zijn vrouw en grote liefde. Tot deze week. Dinsdag, na zijn doelpunt tegen Real Madrid, gaf Mertens een kus op de camera. Zaterdagavond liep hij naar de hoekschopvlag en deed hij wat bizar een plassende hond na.

Het heeft een reden: na anderhalf jaar huwelijk en meer dan tien jaar relatie is er een barst tussen Mertens en Kerkhofs. De entourage bevestigt dat het koppel door een moeilijke periode gaat. “Maar waarom het minder gaat, dat is privé.”

Duivelse Vrouwen

Dries Mertens en Katrin Kerkhofs ontpopten zich de voorbije jaren tot het bekendste voetbalkoppel van ons land. In aanloop naar het EK maakte Katrin het Vier-programma Duivelse Vrouwen. Ze nam in het najaar ook deel aan De Slimste Mens ter Wereld. Mertens was bij de vrouwelijke supporters veruit de populairste Rode Duivel. In 2015 trouwden Dries en Katrin, een sprookjeshuwelijk, met een feest dat drie dagen duurde.

Katrin verhuisde niet mee naar Napels. Ze pendelde wel, maar bleef in Leuven wonen om haar carrière uit te bouwen. Als ze elkaar niet zagen, deelden ze openlijk verliefde plaagstoten uit op de sociale media.

De laatste weken bleef het opvallend stil. De laatste Instagram-plaagstoot van Katrin naar Dries dateert al van vier weken geleden. Nadien kwam hij bij haar niet meer in beeld.