Kweken van hondenkruisingen mag niet, verkopen wel

Een erkende hondenkweker mag geen kruisingen fokken, maar wel verkopen. Dat zegt Vlaams parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA). Zij spreekt van een "staaltje absurde wetgeving". Volgens Vermeulen wil Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts het hiaat in de wetgeving aanpakken.

Meer en meer hondenhandelaars verkopen "designerhonden", of kruisingen tussen bestaande hondenrassen. Zo is de pomsky, een kruising tussen een pomeriaan en een husky, een nieuwe kruisingsrage die Vlaanderen verovert.

Maar er blijkt een vreemde kronkel te zitten in de wetgeving. Erkende kwekers mogen namelijk geen kruisingen fokken, maar mogen die blijkbaar wel verkopen. "Zeer onlogisch en een hiaat in de wetgeving", zegt N-VA-parlementslid Sabine Vermeulen.

Het zou gaan om een weeffout in de federale wetgeving, die is overgedragen met de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn. Vermeulen: "Het federale parlement heeft in 2007 een vreemde regelgeving goedgekeurd. Het resultaat is dat een erkende kweker-handelaar een verbod heeft om kruisingen te fokken, maar deze kruisingen wel mag verkopen áls hij deze kruisingen heeft aangekocht bij niet-erkende kwekers in binnen- of buitenland". Volgens Vermeulen heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn beloofd om het hiaat in de regelgeving weg te werken.

Kruisingsverbod behouden

Weyts en Vermeulen blijven ook achter een kruisingsverbod staan. "Bij het kweken van erkende rassen is er de verplichting voor onderzoek naar erfelijke ziekten en afstamming. De niet-erkende kwekers houden dikwijls geen rekening met deze verplichting. Daardoor bestaat het gevaar voor het inkweken van genetische afwijkingen. Men weet nooit wat men kan verwachten van nieuw gecreëerde rassen", zegt Vermeulen.