VN willen opnieuw vredesgesprekken over Syrië op 23 maart

De VN willen de Syrische regering en de oppositiegroepen op 23 maart opnieuw rond de onderhandelingstafel in Genève, voor een herneming van de vredesgesprekken. Dat kondigde de speciale VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura woensdag aan.

De Mistura maakte de datum bekend nadat hij de VN-Veiligheidsraad informeerde over de resultaten van de laatste gesprekken in de Zwitserse stad. Die kenden een moeilijk verloop en werden vrijdag afgebroken zonder een plan voor het beëindigen van de oorlog.

De oorlog in Syrië duurt al zes jaar en heeft al meer dan 310.000 mensenlevens geëist. Miljoenen mensen zijn de wreedheden ontvlucht.

"Op dit moment ben ik van plan om de genodigden naar Genève terug te roepen voor een vijfde ronde, waarbij ik mik op 23 maart", zei de VN-diplomaat aan de pers.

De Verenigde Staten verzekerden woensdag de zoektocht naar een "politieke oplossing" nog steeds te steunen. Onder voormalig president Barack Obama was Amerika een drijvende kracht achter de vredesgesprekken, maar sindsdien werd die rol eerder aan Rusland overgelaten.

"Politieke oplossing"

"Wij zullen doorgaan met het observeren van het proces, maar we keuren het goed en we willen een oplossing", zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley.

De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Mark Toner zei dat Washington nog steeds gelooft dat er "enkel een politieke en geen militaire oplossing bestaat".

Parallel met de vredesgesprekken in Genève vinden er in Kazachstan ook onderhandelingen plaats over Syrië, onder leiding van Rusland en Turkije. Toner benadrukte dat de VS bij die gesprekken slechts als waarnemer optreden. "Wij steunen de inspanningen van de VN voor een politiek proces ten volle. Eerst natuurlijk een staakt-het-vuren en dan een politiek proces", aldus Toner, die daarmee in feite de beleidslijn herhaalde die de Obama-administratie volgde.