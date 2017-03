“We waren zelf veel banger dan de kinderen”

Essen - De kleuter- en basisschool Mariaberg en het Don Bosco-Mariaberg-instituut in de Kloosterstraat in Essen werden gisterochtend ontruimd na een bommelding. DOVO kwam ter plaatse met een speurhond, maar er werden geen explosieven gevonden.

De melding liep woensdagochtend rond 8.45u binnen in de lagere school Mariaberg. Meteen werden de hulpdiensten verwittigd en werden alle kinderen snel en veilig geëvacueerd. Campus Mariaberg telt zo’n 850 leerlingen en vijftig leerkrachten en personeelsleden.

Charlotte Dictus, mama van Lévi (5), Felix (3) en Axelle (2,5), was op het moment van de bommelding aanwezig in de school. “Plots ging het alarm af. Een juf vroeg zich af of het wel echt was, want er stond donderdag een brandoefening gepland. Maar het bleek dus geen vals alarm te zijn. We evacueerden de kinderen meteen naar de nabijgelegen middelbare school. We wisten nog niet dat het om een bomalarm ging, want dan hadden de leerlingen van het middelbaar ook meteen de school moeten verlaten.”

Uitstapje

De kleuter- en lagereschoolkinderen werden opgevangen in het fitness- en tenniscentrum in de Grensstraat. De middelbare scholieren konden terecht in de Sint-Jozefschool in de Hofstraat. “Ik ben heel de tijd bij mijn twee jongste kinderen kunnen blijven. Lévi, de oudste, zat apart”, zegt Charlotte. “De leerkrachten bleven op elk moment rustig en begeleidden de kinderen heel goed. Zelf had ik het emotioneel wel moeilijk.”

Ook Petra van de Werf, die de kinderen mee hielp opvangen in het fitnesscentrum, was even ongerust. “Toen ik hoorde wat er aan de hand was, heb ik zelf de politie gebeld”, zegt ze. “Ik wilde weten of de klanten in het fitnesscentrum veilig waren. Daarna kwamen de kinderen met hun juf hier aan. Het ging er allemaal heel rustig aan toe. Voor de kinderen leek het wel of ze een uitstapje maakten. Wij waren banger dan hen, denk ik. Voor de leerlingen van de middelbare school zal het anders zijn geweest, want zij beseften wat er aan de hand was.”

Vanaf 10.45u werd ouders de mogelijkheid geboden om hun kinderen op te halen op de opvanglocatie. “Tien minuten geleden vernam ik het nieuws”, zegt Ludy Van Loon. “Ik ben meteen in mijn auto gesprongen om mijn kleinzoontje Nand hier te komen halen. Hij vindt het allemaal best spannend, maar snapt er nog niets van. De juffen hadden het druk maar waren supervriendelijk. Ik ben de hulpdiensten heel dankbaar dat ze alles in goede banen leiden.”

Sereen

Naast de brandweer, de politie en de ambulancediensten waren ook het gemeentebestuur en de schooldirecties nauw betrokken. Ook Kris Peeters, afgevaardigd bestuurder van het Katholiek Onderwijs Noorderkempen (KOBA), heeft zijn bureau op deze campus. “Het is jammer dat dit moest gebeuren”, zegt hij. “Maar het is knap om te zien dat leerkrachten en de directie in zo’n situatie op een serene en professionele manier zorgen voor hun leerlingen.”

De zoektocht naar explosieven bracht niets op en kon rond 11.30u worden beëindigd. “Daarna konden we de school weer vrijgeven”, zegt Patrick De Smedt, commissaris van de politiezone Grens. “Naast de slachtofferhulp van de politie en de medische opvang die geboden werd, voorziet de school de komende dagen indien nodig in medisch-psychologische nazorg voor de leerlingen.”

De ouders zullen via de leerkrachten en het schoolplatform Smartschool nader op de hoogte worden gebracht van de verdere afwikkelingen”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Indien nodig kunnen zij met hun vragen ook nog terecht bij de schooldirecties.”

Het parket voert nog een onderzoek naar de bommelding.