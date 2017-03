Messi degradeert tegenstand ook in topschuttersstand Champions League tot figuranten

Messi was al topschutter in de Champions League en heeft die stand na de historische 6-1 zege tegen PSG nog maar eens bevestigd. Met 11 doelpunten staat hij alleen op kop. Zijn opvolger is Edinson Cavani, die met PSG uitgeschakeld is en hem dus niet meer kan inhalen. Om topschutter aller tijden te worden, moet hij nog twee doelpunten meer maken dan Cristiano Ronaldo.