Vooral rookschade na brand in diepvriescel

Aartselaar - Een brand in de diepvriescel van bakkerij Nadia aan de Helenboslaan heeft gisteren heel wat schade aangericht. In de winkel ligt een laagje roet en alle voedingswaren moeten worden weggegooid.

De brand aan de diepvriescel van bakkerij Nadia brak woensdagvoormiddag uit. Op dat ogenblik was de winkel gewoon geopend. “Eerst viel de stroom uit. Even dacht ik dat er een probleem was met de zekeringkast. Maar toen kwam een klant vertellen dat het achteraan het gebouw aan het branden was”, vertelt Marijke De Wilde van bakkerij Nadia. “We zijn buiten gaan kijken, maar toen woedde de brand al in volle hevigheid. Zelf nog blussen was onmogelijk.”

Bij aankomst van de brandweer steeg er al een gitzwarte rookpluim op. “De vlammen sloegen toen al metershoog uit de diepvriescel”, gaat bakker Theo De Wilde verder. “Het glas van de buitendeur van de flat op de eerste verdieping sprong stuk door de hitte. De afrastering van het balkon smolt zelfs helemaal weg. Maar ook op de tweede verdieping is de achtergevel zwartgeblakerd door de rook. Een regenpijp is door de hitte zelfs losgekomen.”

De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle. “We hebben het vuur net op tijd kunnen stoppen op de eerste verdieping. De deur was door de hitte al beschadigd maar we hebben kunnen vermijden dat de vlammen naar binnen sloegen”, zegt luitenant Jurgen Hellemans van de post Boom van hulpverleningszone Rivierenland.

Toch is de schade aanzienlijk. “De rook die met de brand gepaard ging, is via de diepvriescel in de eigenlijke bakkerij en ook de winkel terechtgekomen”, aldus nog Theo en Marijke. “Met als gevolg dat er overal een laagje roet ligt. Alles wat we in voorraad hadden van voedingsmiddelen moeten we weggooien. De charcuterie in de koeltoog, de broden, koffiekoeken, de taartjes maar ook de hele voorraad paaseieren die net was binnengekomen. Er niets dat we nog kunnen verkopen. Alleen daar al gaat het om enkele duizenden euro’s.”

Bij bakkerij Nadia hopen ze zo snel mogelijk weer te kunnen open gaan.