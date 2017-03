“Wij zitten op toilet in een schilderij”

Bornem / Hingene - Een van de mooiste toiletten van ons land is terug te vinden in de woning van een gezin in Hingene. Zij lieten een kunstenares een schilderij maken op de muren van het toilet. Een groot schilderij van een boekenkast. Het duurde drie weken vooraleer het kunstwerk klaar was.

Het gezin Van Aken - De Roovere woont in een rustige buurt in Hingene (Bornem). Het meest speciale plekje van hun huis is... het toilet. Dat ziet er helemaal anders uit dan in een doorsnee woning. “Toen we ons huis kochten, zag het toilet er oubollig uit. Op de muren hing behangpapier met een bloemetjesmotief. Totaal niet onze meug”, vertellen Jan en Diane. “Omdat we graag lezen, wilden we in ons toilet iets dat met boeken te maken had. Geen behangpapier met boeken, maar echt iets speciaals. Op een woonbeurs liepen we een kunstenares tegen het lijf en zij zag het wel zitten om een schilderij te maken op de muren van ons kleinste kamertje.”

Drie weken lang was de schilderes bezig om een grote boekenkast op de wanden te schilderen.

Jan en Diane zijn enorm trots op hun toilet. “Enkele jaren geleden zag ik reclame voor de wedstrijd Het mooiste toilet van België. Ik heb ons prompt ingeschreven. Helaas hebben we niet gewonnen, maar we hebben wel de publieksprijs gewonnen. Voor ons is ons toilet nog steeds het mooiste van Vlaanderen. Wie kan zeggen dat hij of zij in een prachtig schilderij naar het toilet kan gaan?”

Zelfs na veertien jaar is het gezin nog steeds niet uitgekeken op de muren van hun wc. “Onze kleinzoon heeft gemerkt dat er zelfs enkele muisjes in het schilderij zijn getekend. En ook wij bestuderen de wanden nog geregeld. Zo intensief zelfs dat we al enkele kleine foutjes hebben gevonden in de titels van de boeken die getekend zijn”, lacht het koppel.