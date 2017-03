Van Aertselaerplein krijgt meer parkeerplaatsen, bushalte schuift op

Hoogstraten - De langverwachte herinrichting van het Van Aertselaerplein in Hoogstraten start waarschijnlijk nog dit jaar. Het stadsbestuur laat er groen aanplanten. Op het wegdek komen fietssuggestiestroken.

Over de toekomst van het plein, in de volksmond De Statie genoemd, wordt al sinds de jaren negentig nagedacht. Omdat de gewestweg N14 deel uitmaakt van het Van Aertselaerplein en er een bushalte staat, moest het stadsbestuur overleggen met wegbeheerder AWV en vervoersmaatschappij De Lijn. “De bedoeling was om de herinrichting vorig jaar al te starten”, legt schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx (CD&V) uit.

“Het ziet ernaar uit dat we na de zomer het plein eindelijk verkeersveiliger kunnen maken en verfraaien. Voor heel wat mensen is het de toegangspoort tot Hoogstraten. De bushalte komt dichter bij de straat te liggen. Dat betekent dat de lijnbussen na de heraanleg op de openbare weg stoppen om passagiers te laten in- of uitstappen. Dat is nu al bij zo goed als alle haltes van De Lijn in Hoogstraten komen zo.”

Groener karakter

Door de bushalte te verschuiven, ontstaat meer ruimte voor andere zaken. “Met de nodige aanplantingen geven we het Van Aertselaerplein een wat groener karakter. Achter de bushalte komt een blauwe zone met een zevental parkeerplaatsen. Daar moet de parkeerschijf gelegd worden. Tegen de huizenrij blijft langparkeren nog steeds mogelijk. De uitrit aan de schuine kant wordt iets aangepast. Automobilisten gebruiken het plein vaak om te draaien en weer richting centrum te rijden. Dat blijft ook in de toekomst zo”, vertelt Marc Haseldonckx.

Hoogstraten raamt de kosten van de herinrichting op 75.000 euro.