Onderwijsschepen Marinower: “Het schoolkamperen had vermeden kunnen worden”

Na Pius X en Hardenvoort is nu ook bij het Xaveriuscollege in Borgerhout het kamperen aan de schoolpoort begonnen. Schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) voert de druk voor een online aanmeldingssysteem op. “Het is het Lokaal Overlegplatform dat moet beslissen”, zegt hij. “Maar de stad is klaar. Wij wachten.”

“Dit zijn schrijnende toestanden”, zegt Claude Marinower. Hij verwijst naar de lange wachtrijen en kamperende ouders die sinds deze week - de inschrijvingen starten pas zaterdag - postvatten voor de poort van hun favoriete middelbare school. “Dit had vermeden kunnen worden, als het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs (LOP, waarin de directies van alle vijftig Antwerpse secundaire scholen in vertegenwoordigd zijn, red.) vorig jaar een online aanmeldingssysteem had uitgewerkt. Als stad hebben wij vorig jaar, op vraag van het LOP, alle nodige middelen vrijgemaakt om het systeem technisch mogelijk te maken. Het LOP besliste toch om het uit te stellen, zodat het ten vroegste voor het schooljaar 2017-2018 gelanceerd kan worden. Dat betreur ik. Wij zijn klaar, maar het is de bevoegdheid van het LOP om het systeem te lanceren.”

Volgens de schepen is nog meer uitstel geen optie. “Sommige scholen weigeren om vrijwillig in zo’n systeem te stappen en beletten zo andere scholen om tot een oplossing te komen. Dat vind ik jammer. Zeker omdat er vanaf het schooljaar 2017-2018 honderden leerlingen extra naar het secundair onderwijs doorstromen, wat de wachtrijen alleen nog maar zal doen toenemen. Enkel een CAR (centraal aanmeldingsregister red.) brengt de oplossing. Het is het meest eerlijke en transparante systeem. Bovendien kennen ouders die hun kind willen inschrijven voor het eerste jaar secundair het online systeem al van in het basisonderwijs. Daar werkt het uitstekend.”