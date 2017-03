Antwerp-fan mag pas opnieuw drinken als ploeg promoveert: “Ik eet zelfs geen sabayon”

Al dertien jaar drinkt Julien De Ridder (51) geen alcohol. Een gevolg van een weddenschap. Als Antwerp zaterdag naar eerste klasse promoveert, mag hij opnieuw drinken. “De fles bubbels staat al klaar.”

Dertien jaar geleden, op 1 januari om 00.02u, sloot Antwerp-supporter Julien De Ridder (51) uit Deurne een weddenschap af die hem tot vandaag achtervolgt. Op nieuwjaarsnacht belde hij met Bernt Evens, oud-linksachter van RAFC en de toenmalige peter van supportersclub Classics Fancrew. Hij wenste hem een gelukkig nieuwjaar, maar vroeg vooral het behoud van de Great Old in eerste klasse. “Ik drink geen druppel alcohol meer tot het behoud in eerste klasse verzekerd is of tot we opnieuw naar eerste klasse promoveren”, zei hij toen.

“Ik had op dat moment al wat glaasjes op”, zegt Julien. “Die woorden zijn me achteraf dan ook zuur opgebroken, want nog geen vijf maanden later degradeerde Antwerp naar tweede klasse.”

Zelfs geen sabayon

Al dertien jaar lang heeft Julien geen druppel alcohol meer aangeraakt en was hij al die jaren een van de uitzonderingen die na een wedstrijd bloednuchter de Bosuil verliet.

“Een woord is een woord”, zegt Julien. “Sindsdien heb ik zelfs geen sabayon meer gegeten. Ik ben die weddenschap aangegaan. Dus hou ik vol."

Wachten tot thuis

Toch kijkt Julien al jaren uit naar het moment dat Antwerp opnieuw naar eerste klasse promoveert. Hij heeft ook al een aantal jaar een fles bubbels apart gezet. Bij promotie wordt die ontkurkt.

“Zaterdag ga ik de wedstrijd volgen in Roeselare, maar de fles maak ik pas thuis leeg, samen met mijn vrouw. Na dertien jaar niet drinken het promotiefeest missen omdat ik té zat ben, zou pas echt zonde zijn.”