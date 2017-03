Barcelona voltrekt mirakel tegen PSG en staat in kwartfinale Champions League na 6-1 winst

Het leek een onbegonnen zaak “maar als één team vier keer kan scoren, is het Barcelona wel”, verklaarde Barça-aanvaller Luis Suarez begin deze week. En jawel hoor, het mirakel voltrok zich in Camp Nou. Barcelona scoorde zes doelpunten, won met 6-1 tegen PSG en stoot door naar de kwartfinales. Hier wordt binnen honderd jaar nog over gesproken.

Barcelona had een mirakel nodig tegen PSG om alsnog door te stoten naar de kwartfinale van de Champions League. De Catalanen moesten minstens vier keer scoren om verlengingen af te dwingen na de 4-0 pandoering uit de heenmatch. Toch was de hoop aanwezig in Spanje, “want als één team het kan...”

Barça geloofde natuurlijk ook zelf in een comeback, zo bleek uit een tweet voor de aftrap: “Who’s up for a comeback?” — wie heeft er zin in een comeback. En jawel hoor, al na drie minuten ontplofte Camp Nou. Luis Suarez zorgde al meteen voor een eerste keer hoopvol gejuich, was sneller op de bal dan PSG-doelman Trapp en lobde de 1-0 tegen de netten. PSG was toch wat twijfelend begonnen ondanks de riante voorsprong en kreeg meteen het deksel op de neus.

65 - Luis Suarez has scored 65 goals in 64 appearances in all competitions for Barcelona at the Camp Nou. Wild. — OptaJose (@OptaJose) March 8, 2017

PSG leek op geen enkel moment in de eerste helft op de ploeg van de heenmatch. De Parijzenaars, met Thomas Meunier tussen de lijnen, leken wel onder de indruk van de omstandigheden en kwamen er helemaal niet aan te pas. Ter illustratie: de verdedigers van Barcelona (Pique, Mascherano en Umtiti) hadden halverwege de eerste helft meer tijd doorgebracht op de helft van PSG dan op hun eigen helft...

De verdedigende aanpak van PSG kwam dan ook als een boomerang terug in hun eigen gezicht tegen het aanvallend geweld van Barça. Vijf minuten voor de rust kreeg Barcelona nog wat meer hoop in een stunt, Iniesta kreeg hulp van Marquinhos en Kurzawa, die laatste caprioleerde het leer in het eigen doel: 2-0 voor Barcelona. Operatie redding halfweg: Barça had nog een hele helft de tijd om minstens tweemaal te scoren.

235 - Barcelona attempted 235 passes in the opposite half in this game, 184 more than Paris SG (51). Siege. pic.twitter.com/gUsmIC47fv — OptaJose (@OptaJose) March 8, 2017

PSG kwam met vernieuwde hoop uit de kleedkamer in de tweede helft, maar die hoop sloeg al snel om in wanhoop. Al na drie minuten spelen ging de bal namelijk op de stip. Thomas Meunier struikelde in de zestien, Neymar werd gehinderd door de struikelende rechtsback en ging slim liggen. Penalty voor Barcelona, PSG woedend, vooral omdat de Parijzenaars in de eerste helft een duidelijke elfmeter niet hadden gekregen.

Lionel Messi ging achter de bal staan, faalde niet en knalde de 3-0 droogjes tegen de touwen. Nog één Spaans doelpunt voor verlengingen, nog twee goals om door te stoten. Daarna schoot PSG echter eindelijk wakker. Meteen na de 3-0 trapte Edinson Cavani van dichtbij de bal tegen de paal. Dit had de doodsteek geweest voor Barcelona, maar het was slechts uitstel van executie.Na een uur spelen werd het namelijk toch 3-1. Kurzawa legde een lange vrije trap terug op Cavani, de Uruguayaan haalde de trekker meedogenloos over.

Foto: Photo News

Barcelona moest nu nog driemaal scoren, en de tijd tikte ongenadig weg. Neymar scoorde tweemaal in de absolute slotfase, maar bij het ingaan van de toegevoegde tijd stond wel slechts 5-1 op het bord. En dat was niet genoeg. Toch voltrok het mirakel zich nog in Camp Nou, in de 95e minuut scoorde Sergi Roberto de onwaarschijnlijke 6-1. Barça door naar de kwartfinales, PSG in shock.