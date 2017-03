Turkse parfumerie opent in de Wilde Zee

Antwerpen - In de Wilde Zee in Antwerpen heeft een Turkse parfumerie de deuren geopend. Bargello ontwikkelt eigen geurcreaties, die geïnspireerd zijn op die van bekende merken.

Bargello werd in 1952 opgericht in Turkije, maar is bezig om de wereld te veroveren. De keten telt wereldwijd al meer dan 300 winkels, waarvan een tiental in Nederland. De Antwerpse vestiging, in de Schrijnwerkersstraat, is de eerste in België. “Maar de keten heeft ook al vestigingen in Gent en Brussel op het oog”, zegt de Nederlandse zaakvoerder Cengiz Gorgen. “Onze winkel in Antwerpen is slechts 20 m² groot, maar dat is ruim voldoende. In de Wilde Zee is veel passage en zijn er heel wat kleine winkeltjes. Vandaar dat we hier beter tot ons recht komen dan pakweg op de Meir.”

Aan de wand van de zaak hangt een opvallend beeld van het Taksimplein in Istanbul, waar de eerste vestiging van Bargello werd opgestart. “De inrichting van onze zaken is over heel Europa hetzelfde”, zegt Gorgen. “Dat geeft de klanten een vertrouwd gevoel.”

Bargello beschikt over 400 eigen parfums, die allemaal worden verkocht tegen 19,99 euro voor een fles van 50 milliliter. “Qua geur zijn onze parfums perfect vergelijkbaar met die van de grote merken”, zegt Gorgen. “Alleen hebben ze allemaal een nummer in plaats van een naam. Op die manier bespaar je tot 75 procent op je favoriete geur. Voor ieder bekend parfum hebben wij een eigen alternatief. In ons assortiment zitten zowel parfums met zoete appeltjesgeur als kruidige avondgeuren.”