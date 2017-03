Studenten gaan met paraplu ten aanval tegen zwerfvuil

Antwerpen - Het was er het weer niet helemaal voor, maar woensdag gingen Antwerpse studenten het zwerfvuil in de buurt van de Ossenmarkt te lijf, gewapend met bezem, grijptang, afvalzakken en paraplu.

Iets terugdoen voor hun buurt. Dat is het opzet waarmee het Antwerps Studentenoverleg (ASO) deze week de straat op trekt in de studentenbuurt. Op het programma: met de stadsdiensten de voetpaden vegen, met oudjes wandelen en kinderen helpen met hun huiswerk.

“Aangezien er steeds meer studenten neerstrijken in Antwerpen, is het logisch dat er meer overlast ontstaat voor de buurt”, zegt voorzitter Anaïs Walravens van ASO. “Maar we willen tonen dat de meerderheid van de studenten zich netjes gedraagt en wil meewerken aan een aangename en propere studentenbuurt.”

Foto: Wim Hendrix

