Koppel overvalt 87-jarige vrouw: “Een uur lang gekneveld, geslagen en geschopt”

Zwijndrecht - De 87-jarige Gilliette De Bock is woensdag brutaal overvallen in haar woning in de Zwijndrechtse Molenstraat. Ze werd een uur lang onder handen genomen door twee overvallers, een man en een vrouw.

Een gebroken oogkas, blauwe plekken over haar hele lichaam en een kapotte bril, dat houdt Giliette De Bock over aan een brutale home invasion woensdagmiddag in haar huis in de Molenstraat.

Foto: rr

“Ze stonden met twee aan de achterdeur, een zwarte man en een iets minder getinte vrouw”, doet Gilliette haar verhaal. “Ik deed open, ik ben niet achterdochtig want hier komen veel mensen voor eieren.”

Dat kwam het koppel dat rond 10.30u aan haar deur stond, niet zoeken. “Hij stampte me onmiddellijk naar binnen, waarna ik terugstampte. Uiteindelijk belandde ik op de grond.”

Wat dan volgde tart alle verbeelding. “Meer dan een uur lang ben ik gestampt, geslagen, gekneveld en bedreigd met een mes.”

Mond afgeplakt

De twee overvallers waren op zoek naar geld. Ze namen Gilliettes portemonnee mee en eisten dat ze de code van de kluis gaf. “Dat heb ik ook gedaan, maar ze hadden die al zo hard verwrongen dat ze niet meer open ging.”

Een uur lang bleef het duo in huis. Al die tijd was hun slachtoffer aan de handen vastgebonden en was haar mond afgeplakt met plakband. “Toch ben ik even buitengeraakt langs de voordeur en probeerde ik hulp te roepen”, vertelt Gilliette. “Een voorbijgangster keek even om en ging dan gewoon verder.”

De overvallers sleepten de bejaarde vrouw weer het huis in en gingen er niet veel later vandoor.

Even later ontdekte de zoon van het slachtoffer zijn geknevelde moeder. Gilliette werd naar het ziekenhuis gebracht en de politie kwam ter plaatse.