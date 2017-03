Vloer van nieuwe sporthal is al verzakt

Kiel - De vloer van de Buurtsporthal aan de Emiel Vloorstraat op het Kiel is verzakt. De schade is aanzienlijk, in die mate dat er voorlopig niet in de zaal gesport kan worden.

De problemen aan de vloer van de sporthal kwamen afgelopen weekend aan het licht. Toen besliste een scheidsrechter dat er niet gespeeld kon worden omdat de ondergrond verzakt was. “Het klopt dat er een probleem is”, zegt Tom Brees van het kabinet van sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA). “De schade is van die aard dat we de zaal moeten sluiten.”

De clubs die de zaal gebruiken, werden ondertussen op de hoogte gesteld. “Ze krijgen elders onderdak”, zegt Brees. “De gevechtssportzaal blijft wel open.”

Expert

Hoewel de Buurtsporthal amper vier jaar geleden ingehuldigd werd en toen omschreven werd als ‘duurzaam’ is het lang niet het eerste probleem met de vloer. “Er zijn al blazen hersteld en putjes gevuld”, aldus Brees. Nu lijkt het probleem echter van een andere orde te zijn. “Er is een expert langsgekomen om te bekijken of de vloer hersteld kan worden of moet vervangen worden. Hij zal ook bekijken wie hier schuld treft. Wij wachten op zijn verslag.”

Voorlopig is het dus nog onduidelijk wanneer de zaal opnieuw gebruikt zal kunnen worden.