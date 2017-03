Duo verdacht van doodslaan Pool (35)

Antwerpen 2060 - De Poolse man Tomasz Fiuk (35) is vorige week overleden na een vechtpartij in de Oranjestraat in Antwerpen een week eerder. Twee mannen werden opgepakt en zijn nu beticht van doodslag.

In een appartement in de Oranjestraat, op een steenworp van Park Spoor Noord, kwam het op woensdag 22 februari tot een opvliegende ruzie tussen enkele Poolse mannen. Toen de politie, gealarmeerd door de buren, ter plaatse kwam, troffen ze in de zetel de 35-jarige bewoner Tomasz Fiuk aan. De man had verwondingen aan het hoofd, bloedde uit neus en mond en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Een andere aanwezige, Marcin R. (41), werd onmiddellijk opgepakt en belandde in de gevangenis op verdenking van - toen nog - poging tot doodslag.

Een kleine week later overleed slachtoffer Fiuk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Geslagen met koekenpan

Verdachte R. bleef ontkennen dat hij gevochten had met het slachtoffer en werd ondertussen ook vrijgelaten, meldt het parket. “In de tussentijd werden twee nieuwe verdachten aangehouden”, zegt woordvoerster Sylvie Van Baden.

Een van die nieuwe verdachten is Piotr N. (35), hij werd vorige week opgesloten in de gevangenis. Hij verklaarde volgens onze informatie aan de speurders dat hij tijdens een ruzie in een gevecht met het slachtoffer belandde. Die zou daarbij een wapen hebben bovengehaald en bedreigde verdachte N. daarmee. Die laatste zou volgens onze bronnen een koekenpan genomen hebben en daarmee op het hoofd van Fiuk geslagen hebben. Met de gekende gevolgen. N.’s advocaat, meester Sam Vlaminck wilde geen reactie kwijt op de aanhouding van zijn cliënt. “Ik onthoud mij van alle commentaar”, luidde het.

“De twee verdachten worden vervolgd wegens (poging) tot doodslag”, aldus nog parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de uitleg van Piotr N. klopt en of hij zoals hij beweert uit wettelijke zelfverdediging handelde.