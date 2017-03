Uitkijken naar Retrodag in kringwinkels

Mortsel / Duffel / Lier / Kontich / Nijlen - De kringwinkels in Vlaanderen organiseren op zaterdag 11 maart vanaf 10u, hun jaarlijkse Retrodag. Ook de kringwinkels van Opnieuw en Co in Mortsel, Duffel, Lier, Kontich en Nijlen doen mee.

Op de Retrodag bieden de kringwinkels een extra uitgebreid aanbod aan retro- en vintagoederen, kasten, stoelen, vintagekleding, brocante, servies en unieke verzamelobjecten. Dit jaar is er ook een leuk extraatje. Voor de stripfanaten zal er ook een grote collectie stripverhalen zijn. “Het wordt ongetwijfeld weer alle hens aan dek”, vertelt Nadia Verhoft, verantwoordelijke van de kringwinkel in Mortsel. Vorig jaar passeerden er ruim 800 vintagejagers langs de kassa’s in Mortsel.

De kringwinkels sparen een heel jaar lang typische spullen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig om ze één keer per jaar tijdens de Retrodag te verkopen. Vorig jaar daagden ruim 5.000 kopers op in de vijf Antwerpse kringwinkels. De tijd dat er een taboe rustte op tweedehands ligt volgens Verhoft dan ook ver achter ons.