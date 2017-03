Mickey werpt vierling met tussenstop van acht dagen

Johnny Soli (71) en zijn vrouwtje Marie-Jeanne Leemans uit Hombeek houden al van kindsbeen af schapen. Groot was hun verbazing toen Micky, een negenjarige ooi, nu beviel van een vierling…met een tussenpauze van acht dagen. En dat is blijkbaar toch uitzonderlijk.

De schapen die Johnny en Marie-Jeanne uit de Schoorstraat in Hombeek in hun stallen de voorbije halve eeuw hebben zien geboren worden, zijn niet meer te tellen. “Ik zat van kindsbeen af in de stiel en leerde het van mijn vader. Vandaag zitten we met 49 lammeren en 37 grote schapen. Maar wat we de voorbije weken hebben meegemaakt is niet alledaags”, vertelt Johnny.

Foto: LDN

De laatste dag van januari moest Micky bevallen. “Voor de geboorte heb je er geen enkel idee van dat het er vier zouden zijn. Ik was op 31 januari al blij dat er twee lammeren uit Mickey’s buik rolden. Maar acht dagen later merkte ik dat ze opnieuw tegen de grond ging liggen. Toen dacht ik dat ze ziek was. Ze had een fel opgezwollen uier. Toen we ’s anderendaags terug naar de stal gingen kijken, lagen er twee lammetjes bij en ook de nageboorte. Het is een raadsel hoe het komt dat de twee pas acht dagen later zijn geboren. Onze dierenarts heeft er ook geen verklaring voor. De wonderen van de natuur zeker?”, lacht Johnny.

Dierenarts in Walem en in Heffen zeggen beiden dat het “zeker een uitzonderlijke bevalling is”.