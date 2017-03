Somers dankt inwoners na stroompanne: “Dit is Mechelen op z’n best”

Mechelen - De stad Mechelen en omgeving zat woensdagnamiddag een tijdlang zonder stroom. Duizenden gezinnen en handelszaken waren daardoor de dupe en ook de verkeerslichten vielen uit. De Gemeentelijke Noodfase werd afgekondigd en de hulpdiensten werden massaal opgetrommeld. Via een videoboodschap op Twitter wenst burgemeester Bart Somers politie, brandweer, civiele bescherming én de Mechelse burgers te bedanken voor de inzet en het geduld.

“De brandweer heeft tien mensen uit liften gehaald en 50 politieagenten hebben het verkeer geregeld”, zegt Somers. Ook de Mechelaars zelf wil hij bedanken “voor hun solidariteit en de manier waarop we hier samen door zijn gegaan”.

Somers doet ook nog een oproep aan de bewoners. “Ga zeker nog eens langs bij de buren, ga eens kijken bij de oudere mensen in de straat. Controleer of uw oven niet aan of uit staat of uw wekker nog wel werkt.”

De burgemeester sluit af met een hart onder de riem van zijn stadsgenoten. “We hebben vandaag laten zien hoe Mechelen kan functioneren, Mechelen op z’n best. Alle lichten werken terug. Men kan ons terug zien vanop de maan.”

Gemeentelijke noodfase opgeheven. Iedereen bedankt. Alle medewerkers kunnen naar huis. Zet het eten maar in de oven ! #stroompanneM — Bart Somers (@BartSomers) 8 maart 2017