Staande ovatie na eerste ligconcert: “Maar sommige luisteraars zijn ingedommeld”

Wijnegem -

Multi-instrumentalisten Annelies Van Mol en Robin Van den Bergh gaven deze week een bijzonder optreden. Er was geen stoel te bekennen in De Lichtbron, de parkvilla waar het concert plaatsvond. De zowat twintig toehoorders lagen op de grond. De klankreis die ze maakten, met de twee muzikanten als gids, was zo ontspannend dat sommigen indommelden.