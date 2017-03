Drukke maand voor KWB Reet

Rumst - Na een initiatieles petanque vorige zaterdag plant de Reetse afdeling van KWB deze maand nog een aantal activiteiten.

Op woensdag 15 maart organiseert de Reetse KWB in samenwerking met de kringloopkrachten van de gemeente Rumst een infoavond met als thema ‘moestuinieren in een m²-tuin’. Dit infomoment gaat door in sportschuur Hoogvelden aan de Processieweg 4. Op zaterdag 18 maart tenslotte staat een zangavond op de kalender. Deze is aan zijn vijfde editie toe. Zorgeloos amusement vanaf 20 uur in café Het Gildenhuis aan de Eikenstraat 13 in Reet. De Volkse Zangers zorgen voor de muzikale begeleiding. Ook op deze activiteit is iedereen welkom en is de toegang is gratis.