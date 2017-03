Sergio Herman deelt emotionele boodschap na verlies kindje

Sterrenchef Sergio Herman heeft op Instagram voor het eerst gereageerd op het droevige nieuws over zijn zoontje. "Onze lieve Josha is er niet meer", schrijft hij over het kindje dat kort voor de geboorte overleed.

"Negen ballonnen gingen gisteren tijdens de enige zonnestraal die dag de lucht in", schrijft Sergio Herman bij de foto. "Het meest vreselijke in mijn leven. Iets wat een groot litteken gaat achterlaten voor de rest van ons leven. Onze lieve Josha is er niet meer".

Tegelijk bedankte Herman iedereen de vrienden, collega's, medewerkers, familie en onbekenden die hun steun uitspraken voor het gezin. "Mijn grootste diepste respect en liefde gaat naar mijn vrouw Ellemieke Vermolen, die zoveel heeft afgezien maar ook zo sterk en krachtig is".

Maandag maakten Sergio Herman en zijn vrouw Ellemieke bekend dat ze vorige week hun kindje verloren net voor de geboorte. Ellemieke en Sergio hebben samen twee zonen, Noah (7) en Zenna (5). Sergio heeft ook nog een zoon en een dochter, Boy (16) en Moon (10), uit een eerdere relatie.