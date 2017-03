“Als ze winnen geef ik één jaar lang korting”

Deurne - Antwerp leeft in de titelkoorts, en dat is ook bij de middenstand zichtbaar. De eigenaar van Kitty kidsystems op de Turnhoutsebaan in Antwerpen bedacht dat zijn etalage de meest originele manier was om de straten rood en wit te kleuren.

Als kers op de taart geeft Alain Herremans ook nog een korting van 12 plus 1 procent als de klant een Antwerp supporter is. Bewijzen dat ze wel degelijk supporter zijn hoeft volgens Alain Herremans niet: “Als ze het over hun lippen kunnen krijgen zijn ze alvast geen Beerschot fan.”