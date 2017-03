Burgemeesters zien vrijwillige fusies niet zitten

Malle / Zoersel / Schilde - Als het aan de burgemeesters van Zoersel, Malle en Schilde ligt zullen hun gemeenten geen vrijwillige fusie aangaan. Dat bleek uit een debat dat Open Vld in Zoersel organiseerde.

Bedoeling van deze avond was de burgers informeren over de voor- en nadelen van fusies en tegelijk te polsen naar de visies van de burgemeesters op dat vlak. Tot einde 2017 kunnen gemeenten zich immers kandidaat stellen om vrijwillig te fusioneren. In ruil daarvoor neemt de Vlaamse overheid 500 euro schuld per inwoner over.

Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) van Malle zet zich resoluut af tegen een fusie met andere gemeenten. “Er zijn al voldoende samenwerkingsverbanden en bovendien dreigen gemeenten door een fusie hun eigenheid en verbondenheid te verliezen.”

Zijn collega Dirk Bauwens (N-VA) van Schilde gelooft evenmin in het vrijwillige fusieverhaal. "Bovendien hebben we in Schilde op dit moment andere katten te geselen, zoals de integratie van OCMW en gemeente.”

De Zoerselse burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) is van mening dat er geen draagvlak is én dat de tijd nog niet rijp is om nu al tot fusies over te gaan. “Fusies hebben hun voor- en nadelen. We plukken nog altijd de vruchten van de huidige fusie, die best geslaagd te noemen was. Vooraleer nog een stap verder te gaan, is grondig onderzoek nodig.”