Rijkevorsel - De vroegere parking Van Roey op de hoek van de Emiel Van Roeystraat en de Sint-Lenaartsesteenweg zou normaal gezien vanaf deze week afgesloten zijn. Toch mag er nog geparkeerd worden.

Het bedrijf heeft aan de ingang een bericht gehangen dat het gebruik voor onbepaalde duur verlengd wordt. Het afsluiten was nodig om de werf voor het bouwproject Hof Van Roey veilig in te richten. Omdat wat geschoven is met de planning zijn de volgende fasen uitgesteld.