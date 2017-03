Trump heeft “immens veel” respect voor vrouwen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag, ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag, zijn “immens respect” voor de vrouw betuigd. Tijdens zijn verkiezingscampagne waren op dat vlak andere geluiden te horen. Vrouwen vormen volgens de immer twitterende Trump de basis “van onze maatschappij en onze economie”.

Tijdens de verkiezingscampagne was een video opgedoken, het “grab some pussy”-filmpje, waarin Trump een vrouw reduceerde tot haar vermogen in bed. Dat kwam hem op betogingen en protesten te staan, met een Vrouwenmars op de dag van zijn inauguratie als culminatiepunt. Vrouwenrechtenorganisaties vrezen voorts dat de regering-Trump komaf gaat maken met het beroemde Roe vs Wade-arrest uit 1973 en aldus het recht op abortus duchtig gaat ondergraven.