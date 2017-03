Onze Eurosong-expert beoordeelt Blanche: “België kan winnen, maar ...”

De Belgische ‘inzending’ voor het Eurovisiesongfestival 2017, zoals dat zo mooi heet, draagt de titel ‘City Lights’. De Waalse omroep RTBF is dit jaar weer aan zet om de Belgische act te verzorgen, en al voor de derde keer op rij vond ze de geknipte kandidaat bij de lokale variant van talentenjacht ‘The Voice’.

‘City Lights’ werd achter gesloten deuren geschreven en geselecteerd voor het songfestival. Componist Pierre Dumoulin zei expliciet dat er geen ‘songfestivallied’ was geschreven, en dat merk je. Geen formule, simpele clichés of schabouwelijke teksten zoals die - en dat moet de grootste songfestivaladept bekennen - schering en inslag zijn in de wedstrijd. In de plaats daarvan krijgen we, net als twee jaar geleden met Loïc Nottet’s ‘Rhythm Inside’, een hedendaagse, oerdegelijke popsong die met recht en rede een hoge positie in menig hitlijst kan bekleden. En dat is vandaag de dag al niet meer dan een natte droom voor het leeuwendeel van onze songfestivalzangers en -zangeressen.

Sterke melodie, diepe bass

De melodielijn is sterk en blijft hangen, de instrumenten zijn rijk zonder overweldigend te worden, en de diepe bassstem van onze zangeres Blanche laat allesbehalve uitschijnen dat het wel degelijk gaat om de amper zeventienjarige Ellie Delvaux.

Een goed lied is een ding, een goede act een andere. Blanche bleef bewust geheimzinnig over de plannen voor het optreden in Kiev, maar de RTBF heeft inmiddels genoeg geloofwaardigheid opgebouwd om het voordeel van de twijfel te genieten. Dat zit dus wel snor.

Foto: BELGA

Wint België?

De hamvraag: kan België hiermee het songfestival winnen? Ja, dat kan. Al is de kans zeer klein dat het eerder donkere lied voldoende gehoor zal vinden bij álle internationale jury’s en kijkers thuis. De kaarten voor een goede notering binnen de top tien van het klassement liggen veel beter en realistischer. Als na Loïc en Laura Tesoro vorig jaar ook Blanche erin slaagt te finishen bij de eerste tien, zou het de eerste keer sinds het songfestival 1978 zijn dat ons land dat drie opeenvolgende keren klaarspeelt. Niet slecht voor een landje dat niet zolang geleden telkens opnieuw de halve finale niet eens overleefde.