Omleiding tussen Wilrijk en Aartselaar door asfalteringswerken

Aartselaar / Wilrijk - Op zaterdag 11 en zondag 12 maart worden werken uitgevoerd in de Kleine Doornstraat in Wilrijk en de Dijkstraat in Aartselaar.

De werken aan de Kleine Doornstraat en de Dijkstraat vormen de laatste fase tijdens het weekend van 11 en 12 maart om de hinder voor de omliggend bedrijven te beperken.. De aannemer asfalteert dan de toplaag van de rijweg tussen de Kontichsesteenweg en het kruispunt Kleine Doornstraat-Folklorelaan-Schuurveldlaan. Vanaf zaterdagochtend zal in dit straatdeel geen verkeer mogelijk zijn. Ook de inritten zijn niet bereikbaar.

