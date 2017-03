CKG De Link officieel geopend: “Alles voorhanden om er een warme thuis van te maken”

Linkeroever - Het Zorgbedrijf Antwerpen heeft woensdag in aanwezigheid van Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) officieel het nieuwe Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Link op Linkeroever geopend. Het centrum ondersteunt gezinnen en biedt kinderen waar nodig tijdelijk een warm onderkomen.

Gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen terecht in De link voor opvang en (thuis)begeleiding als er iets misloopt in de opvoeding. Er zullen dagelijks 30 tot 40 kinderen worden begeleid op Linkeroever en in het Waasland.

Er zal voor de kinderen een leefruimte worden voorzien voor overdag en kinderen kunnen er ook tijdelijk een thuis vinden gedurende een periode van één tot vier maanden.

“Meer privacy”

Schepen voor Sociale Zaken en voorzitter van Zorgbedrijf Fons Duchateau (N-VA) opende woensdag het nieuwe CKG De Link, samen met schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA), algemeen directeur van Zorgbedrijf Antwerpen Johan De Muynck en CEO van bouwonderneming Vooruitzicht Luc Van Maercke.

“Het is belangrijk dat de kinderen hier in een ‘gewoon’ huis wonen”, zegt De Muynck. “In deze nieuwbouw kunnen we hen ook meer privacy bieden, omdat ze ieder apart of per twee een eigen kamer hebben. Er is een mooie leefruimte met een daktuin en er zijn comfortabele badkamers met bad en douche. We zorgen ervoor dat ze hier alles hebben wat ze nodig hebben om er een warme thuis van te maken, maar we waken er ook over dat het een ‘gewone’ omgeving blijft. Het is immers altijd de bedoeling dat ze terug naar huis kunnen en die overgang moet zo vlot mogelijk verlopen.”

Foto: Wim Hendrix