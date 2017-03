Beter presteren in bed doet je ook beter presteren op het werk

Sleep je je elke dag naar het werk? Dan is het misschien een goed idee om wat meer seks te hebben na de kantooruren. Uit een nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat dat wel eens zou kunnen helpen. Wie tevreden is tussen de lakens zal ook eerder geneigd zijn dat op de werkvloer te zijn, menen de wetenschappers.

Mensen die tevreden zijn over hun seksleven, zijn dat ook vaker over hun job. Zo luidt de conclusie van een onderzoek dat werd uitgevoerd door Keith Leavitt en David Wagner van de Oregon State University en Christopher M. Barnes en Trevor Watkins van de University of Washington waarbij 159 getrouwde werknemers werden gevolgd. Die moesten twee weken lang elke dag drie enquêtes invullen die peilden naar hun welbevinden, seksleven en job.

Uit de antwoorden bleek dat seks goed is. Dat is niets nieuws natuurlijk, maar de onderzoekers konden wel aantonen dat wie de avond voordien thuis seks had gehad, de volgende dag met een beter gemoed aan de werkdag was begonnen. Dat zorgde er op zijn beurt voor dat de werknemers aangaven geëngageerder te zijn en meer voldoening uit hun job te halen. Het effect van een flinke vrijpartij bleef zelfs tot 24 uur lang nazinderen en dat zowel bij mannen als vrouwen.