Uniqlo maakt bekend waar het zijn kleren laat maken

De Japanse winkelketen Uniqlo was tot nog toe weinig transparant over waar het zijn kleding liet maken, maar daar komt nu verandering in. Het heeft zonet een lijst gepubliceerd met daarop de 146 belangrijkste leveranciers.

Heel wat ngo's vroegen Uniqlo de voorbije maanden om meer transparantie. Zo zette Oxfam het tijdens de kerstdagen nog op een lijst van 'stoute bedrijven' die het niet al te nauw nemen met arbeidsomstandigheden en het milieu en ook een nieuw rapport van War on Want kaartte de wantoestanden aan bij het bedrijf. Uit dat rapport bleek onder meer dat de Chinese textielarbeiders die de kleding maken sommige dagen meer dan 20 uur moeten werken door verplichte overuren te draaien en dat in vaak gevaarlijke werkomstandigheden.

In een poging om komaf te maken met de negatieve berichtgevingen, heeft Uniqlo nu een lijst gepubliceerd van de belangrijkste leveranciers waar het mee samenwerkt zodat overal de werkomstandigheden kunnen worden nagegaan. In een mededeling liet het weten dat het zo een eerste stap zet richting meer transparantie en zich zal blijven inzetten voor de natuur en mensenrechten.

Bij War on Want zijn ze alvast blij dat ze hun slag hebben thuisgehaald. “Dit is een les voor Uniqlo. Ze hebben misschien een internationaal netwerk van fabrieken, maar de textielarbeiders hebben een internationaal netwerk van mensen die solidair zijn en bereid zijn om actie te ondernemen”, zegt Thulsi Narayanasamy.