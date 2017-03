Man (18) die vriendin aftroefde met stok krijgt 18 maanden celstraf

Brecht - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Muhamed O. (18) uit Brecht veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft effectief. Hij had zijn vriendin zware slagen toegebracht met een stok, omdat hij niet kon verkroppen dat hun relatie ten einde liep. Het meisje was ruim vier weken arbeidsongeschikt. De beklaagde moet zich laten behandelen voor zijn agressieprobleem.

De toen 17-jarige vriendin van Muhamed O. werd in de nacht van 29 op 30 oktober 2016 zwaargewond binnengebracht in het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout. Ze had eerder die avond met de beklaagde afgesproken, die haar zogezegd met een hondje wilde verrassen. Hij had haar geblinddoekt met een sjaal en was naar een afgelegen plek gereden.

Toen ze de sjaal weghaalde, spoot Muhamed O. pepperspray in haar gezicht en gaf hij haar een stroomstoot met een taser. Hij sloeg haar met een stok in de buik en het gezicht. Het meisje probeerde te vluchten, maar struikelde over prikkeldraad. De beklaagde zette haar een mes op de keel en dreigde ermee haar te vermoorden als ze hem zou bedriegen of naar de politie zou stappen. Muhamed O. bond haar vervolgens vast en bracht haar naar huis.

De beklaagde ontkende eerst, maar gaf uiteindelijk toe dat hij haar schrik wilde aanjagen. Hun relatie stond op springen en hij hoopte dat ze zo bij hem zou blijven. Tijdens het onderzoek bleek ook nog dat hij haar op 10 oktober 2016 al opzettelijk had aangereden. Hij beweerde dat ze op de motorkap was gekropen en eraf was gevallen. De rechtbank vond alle feiten bewezen. De beklaagde moet het slachtoffer een provisionele schadevergoeding van 3.400 euro betalen.