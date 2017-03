Limburger krijgt 40 maanden voorwaardelijk voor verkrachting van minderjarige met mentale beperking

Herselt - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft de 21-jarige Jordy C. uit Genk tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden veroordeeld voor verkrachting en aanranding van een minderjarige (15) met een mentale achterstand. Alleen de voorhechtenis van de man is als effectieve straf uitgesproken.

De Genkenaar leerde zijn slachtoffer in de zomer van 2015 kennen op een jongerenkamp waar hij monitor was. De twee hielden nadien contact via sociale media, maar na verloop van tijd ging de monitor over de schreef. Hij dwong de minderjarige tot seksuele handelingen en maakte uitstapjes naar de karting en Bobbejaanland. C. had in juni 2016 de ouders van het slachtoffer met een list om de tuin geleid om de minderjarige in huis te nemen. Het seksuele misbruik duurde voort tot in de zomer van vorig jaar. Toen vertelde de jongen tijdens een kamp in Westerlo over het seksuele misbruik aan de hoofdmonitor van het jongerenkamp.

Jordy C. moet zich aan enkele voorwaarden houden om niet terug naar de gevangenis te moeten. Hij mag geen enkel contact meer hebben met het slachtoffer en zijn ouders, mag geen activiteiten organiseren of participeren die gericht zijn op minderjarigen, en moet een ambulante of indien nodig een residentiële begeleiding volgen voor zijn seksuele problematiek.