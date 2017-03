“Paul Magnette gedraagt zich als klein kind”

“Magnette is als een klein kind dat zijn zin niet krijgt, en daar moet de hele EU blijkbaar voor opdraaien.” Dat zegt Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA) in een reactie op het dreigement van de Waalse minister-president dat Wallonië CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, niet zal ratificeren.

Paul Magnette (PS) dreigde er dinsdag opnieuw mee CETA niet te ratificeren. Volgens Magnette verlopen de onderhandelingen erg moeilijk rond de toepassing van het intra-Belgisch akkoord dat vorig najaar na veel vijven en zessen uiteindelijk tot een doorbraak had geleid.

“Zolang we geen antwoorden hebben van het Europees Hof van Justitie, zullen we niet ratificeren”, waarschuwde Magnette bij de voorstelling van zijn boek over de CETA-crisis.

Volgens Vanlouwe zou het ‘njet van Magnette’ voor de open en exportgerichte Vlaamse economie nefaste gevolgen hebben.

“Als Wallonië ter plaatse wil blijven trappelen, kunnen we dat niet beletten. Maar dat het tegelijk Vlaanderen en de rest van Europa blokkeert, is ronduit onaanvaardbaar. Het is er Magnette alleen om te doen de uiterst linkse kiezer voor zich te winnen. Dat dit ten koste gaat van -ook Waalse- jobs neemt hij er blijkbaar gewoon bij.”