Waarom likken gamers massaal aan Nintendo-spelletjes?

Een vreemde rage is opgedoken in de wereld van games. Met de lancering van hun nieuwe console Switch heeft de Japanse producent van videospellen en spelconsoles Nintendo een speciale nieuwigheid op zijn games gelanceerd. En met goede reden.

Overal duiken ze op, de filmpjes waarbij iemand de fysieke Nintendo Switch-games aan een grondige smaaktest onderwerpt. Wat op het eerste zicht lijkt als een rare kronkel in de breinen van menig gamer, is in werkelijkheid een geniale maatregel van de Nintendo-bonzen.

Op elke cartridge, want Nintendo is voor zijn nieuwe console afgestapt van de Optical Disc, zit er een laagje denatoniumbenzoaat. Dit chemische goedje zorgt bij het in contact komen van je smaakpapillen voor een intens bittere smaak en werd in het verleden gebruikt om zuivere alcohol ongeschikt te maken voor consumptie. De gigant onder de games wil hiermee voorkomen dat kinderen aan de informatiedragers bijten en het voorwerp mogelijk inslikken.

Bekijk hieronder wat er gebeurt als je van een Nintendo Switch-spel proeft: